Immer wieder haben zuletzt Drohnen, etwa über deutschen Flughäfen, für Unruhe gesorgt. Das beunruhigt nicht nur viele Bürger:innen, sondern auch die Politik. Auf der Innenministerkonferenz in Bremen am Donnerstag kündigten die Innenminister:innen von Bund und Ländern daher eine schnelle Lösung an: ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) stellt dafür 100 Millionen Euro bereit.

Ein weiteres Thema der Konferenz war das private Feuerwerksverbot. Die Gewerkschaft der Polizei übergab am Donnerstag einen USB-Stick mit mehr als 2,2 Millionen Unterschriften von Menschen, die ein bundesweites Böllerverbot fordern. Jedes Jahr gibt es durch privates Feuerwerk Opfer – teils tödlich oder mit schweren Verletzungen. Eine Mehrheit der Bevölkerung befürwortet ein generelles Verbot.