Immer wieder haben zuletzt Drohnen, etwa über deutschen Flughäfen, für Unruhe gesorgt. Das beunruhigt nicht nur viele Bürger:innen, sondern auch die Politik. Auf der Innenministerkonferenz in Bremen am Donnerstag kündigten die Innenminister:innen von Bund und Ländern daher eine schnelle Lösung an: ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) stellt dafür 100 Millionen Euro bereit.

Ein weiteres Thema der Konferenz war das private Feuerwerksverbot. Die Gewerkschaft der Polizei übergab am Donnerstag einen USB-Stick mit mehr als 2,2 Millionen Unterschriften von Menschen, die ein bundesweites Böllerverbot fordern. Jedes Jahr gibt es durch privates Feuerwerk Opfer – teils tödlich oder mit schweren Verletzungen. Eine Mehrheit der Bevölkerung befürwortet ein generelles Verbot.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video01:56 Min.

Baukosten senken: Pilotprojekt Effizienzhaus in Hamburg

04.12.2025 17:13 Uhr

Wegen hoher Baukosten lohnt sich ein Neubau kaum noch. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Wohnraum besonders in Großstädten groß. Das Hamburger Wohnungsbauunternehmen SAGA will diesem Problem nun...

Video02:44 Min.

Deutsche Seehäfen fordern mehr Unterstützung vom Bund

04.12.2025 16:11 Uhr

Die deutschen Seehäfen schlagen weiterhin Alarm. Besonders Hamburg und die Standorte in Schleswig-Holstein fordern mehr Geld vom Bund. Viele Anlagen sind veraltet, der Modernisierungsbedarf wächst schneller als...

Video02:12 Min.

Ente, veganes Steak und Klöße: Traditionelles Weihnachtsessen in Hamburger Mensa

04.12.2025 15:44 Uhr

Die Mensa des Studierendenwerks Hamburg lud auch in diesem Jahr zum traditionellen Weihnachtsessen. Am Donnerstag konnten die Studierenden zwischen knuspriger Ente und veganem Steak wählen – dazu...

Bund unterstützt Olympia-Bewerbung: Hamburger Opposition warnt vor Kosten

04.12.2025 15:16 Uhr

Die Bundesregierung unterstützt eine deutsche Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele auch finanziell. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterzeichnete dazu gemeinsam mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD)...

Innenminister: Keine Mehrheit für personalisierte Tickets

04.12.2025 14:53 Uhr

Bei der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern (IMK) in Bremen zeichnet sich keine Mehrheit für einen Beschluss zu personalisierten Fußball-Tickets ab. Wie der für Freitag erwartete Beschluss...

Video03:03 Min.

100.000 Lichter: Weihnachtshaus in Osdorf erstrahlt wieder in Weiß

04.12.2025 12:10 Uhr

Beim Weihnachtshaus in der Gemeinde Osdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) lautet die Devise eindeutig: viel Licht, aber bloß nicht bunt. Mittlerweile ist das Haus zu einer Pilgerstätte...

