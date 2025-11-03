Eine Drohne legte am Sonntag den den Flugverkehr am Airport in Bremen lahm. Wegen der Sichtung einer Drohne über dem Gelände kam es vorübergehend zu Einschränkungen und Verspätungen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Feuer in Schule in Geesthacht: Mindestens 500.000 Euro Schaden03.11.2025 15:43 Uhr
Nach einem Brand am Sonntagmorgen in der Bertha-von-Suttner-Schule in Geesthacht (Schleswig-Holstein) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Feuer wütete im Physik-...
Urteil in Dänemark: Christina Block darf zwei ihrer Kinder weiterhin nicht sehen03.11.2025 13:44 Uhr
Der Hamburger Unternehmerin Christina Block wird von der dänischen Justiz weiterhin der Kontakt zu ihren beiden minderjährigen Kindern untersagt. Ein Berufungsgericht in Viborg bestätigte nach Angaben der...
Großer Einsatz auf der A7: sechs Menschen bei Auffahrunfall verletzt03.11.2025 08:28 Uhr
Bei einem Autounfall auf der A7 in der Region Hannover (Niedersachsen) sind sechs Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Ersten Erkenntnissen der Polizei nach kam es...
Block-Prozess: Tagebuch soll ausgewertet werden – Verteidigung stellt Befangenheitsantrag29.10.2025 17:14 Uhr
Nach zweiwöchiger Pause ging es am Mittwoch weiter im Prozess gegen die Steakhouseerbin Christina Block wegen Kindesentführung. Das Gericht hat entschieden, dass Blocks Handytagebuch sowie beschlagnahmte Laptops...
Vogelgrippe: Bereits mehr als 118.000 tote Tiere in Niedersachsen29.10.2025 08:45 Uhr
Die Geflügelpest hat in Niedersachsen bereits Zehntausende Tiere das Leben gekostet. Wie das Agrarministerium in Hannover auf Anfrage mitteilte, wurden bis Dienstagnachmittag rund 118.500 wegen der Vogelgrippe...
Tote im Kreis Steinburg – Polizei nimmt 20-Jährigen in Itzehoe fest28.10.2025 09:07 Uhr
Nachdem am Montagnachmittag eine 65-Jährige tot in ihrer Wohnung in Besdorf bei Itzehoe (Schleswig-Holstein) gefunden wurde, sitzt ein tatverdächtiger Angehöriger der Frau inzwischen in Untersuchungshaft. Der 20-jährige...