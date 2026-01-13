Ein Staatsanwalt aus Hannover (Niedersachsen) soll jahrelang gegen Bezahlung interne Informationen an eine Drogenbande weitergegeben haben. Bislang bestritt Yashar G. dies, am heutigen Dienstag legte er vor dem Landgericht Hannover jedoch ein Teilgeständnis ab. Nun drohen ihm statt zwölf nur noch gut acht Jahre Haft.
