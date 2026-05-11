Im Bremer Stadtteil Walle sorgt eine Methadon-Ausgabestelle nahe eines Wohngebiets für Ärger bei den Anwohner:innen. Der Grund: Durch sie soll sich an einer Unterführung ein Drogen-Hotspot entwickelt haben. Drogen, Müll, Exkremente und offener Konsum seien die Folge. Aus Frust und Sorge hat eine Anwohnerin Ende Januar gemeinsam mit Nachbar:innen die Initiative „Es reicht!“ gegründet. Sie reichten eine Petition in die Bremische Bürgerschaft ein, worin sie die Verlegung der Methadon-Ausgabestelle an einen geeigneteren Standort, Videoüberwachung vor Ort, mehr Unterstützung durch Sozialarbeit sowie eine deutlich stärkere Polizeipräsenz im Viertel fordern.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Hamburger Hafengeburtstag 2026: Das waren die Highlights11.05.2026 14:02 Uhr
Rund 1,1 Millionen Menschen feierten am Wochenende laut Veranstalter den Hamburger Hafengeburtstag. Das Programm reichte von Drohnenshow, Schlepperballett und Feuerwerk bis hin zur temporär aufgebauten, schwimmenden Bühne,...
Plattdeutsche Bibliothek in Bremen hält norddeutsche Tradition am Leben11.05.2026 13:42 Uhr
Plattdeutsch ist in Norddeutschland Teil der Kultur, auch wenn viele Menschen längst kein Platt mehr sprechen. Umso wichtiger ist der Erhalt dieser Tradition. Dafür setzt sich ein...
„Rock in Rautheim“ 2026: Inklusives Festival von und für Menschen mit Beeinträchtigung08.05.2026 18:07 Uhr
„Rock in Rautheim“ ist ein Heavy-Metal-Festival, das am Freitag und Samstag in Braunschweig (Niedersachsen) stattfindet. Das Besondere: Es ist das größte Inklusions-Rock-Event Deutschlands. Denn dort sind Menschen...
Hafengeburtstag 2026 in Hamburg startet mit Einlaufparade bei schönem Wetter08.05.2026 17:39 Uhr
Am Freitagmittag wurde auf der Rickmer Rickmers an den Landungsbrücken der 837. Hamburger Hafengeburtstag eröffnet. Neben Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat der Bürgermeister von Liverpool das...
Zu viel Müll am Silbersee in Langenhagen: Stadt verhängt Grillverbot08.05.2026 17:24 Uhr
Wenn das Wetter wärmer wird, ist in vielen Parks, an Seen und anderen Plätzen ordentlich was los. Und leider lassen viele Menschen ihren Müll liegen. Am Silbersee...
Ancora Yachtfestival 2026: Die neuesten Bootstrends in Neustadt in Holstein präsentiert08.05.2026 17:14 Uhr
Das Ancora Yachtfestival in Neustadt in Holstein (Schleswig-Holstein) ist Deutschland größte Bootsmesse im Wasser. Die 17. Ausgabe wurde am heutigen Freitag offiziell eröffnet. Hunderte Ausstellende präsentieren sich...