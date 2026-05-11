Im Bremer Stadtteil Walle sorgt eine Methadon-Ausgabestelle nahe eines Wohngebiets für Ärger bei den Anwohner:innen. Der Grund: Durch sie soll sich an einer Unterführung ein Drogen-Hotspot entwickelt haben. Drogen, Müll, Exkremente und offener Konsum seien die Folge. Aus Frust und Sorge hat eine Anwohnerin Ende Januar gemeinsam mit Nachbar:innen die Initiative „Es reicht!“ gegründet. Sie reichten eine Petition in die Bremische Bürgerschaft ein, worin sie die Verlegung der Methadon-Ausgabestelle an einen geeigneteren Standort, Videoüberwachung vor Ort, mehr Unterstützung durch Sozialarbeit sowie eine deutlich stärkere Polizeipräsenz im Viertel fordern.