Aufatmen in der deutschen Döner-Branche: Der Streit um die beliebte Speise ist nach mehr als drei Jahren vorbei und die Deutschen können ihren Döner auch weiterhin so essen, wie sie ihn kennen. Der Internationale Dönerverband hatte einen europäischen Schutzstatus angestrebt. Die Türkei forderte einheitlich Regeln für die Herstellung von Dönerfleisch. Jetzt wurde der Antrag offenbar zurückgezogen.