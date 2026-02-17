In Hannover (Niedersachsen) praktiziert einer der wenigen DNA-Detektive Deutschlands. Alexander Alberts-Dakash enthüllt weltweit Familiengeheimnisse. Er unterstützt Adoptierte, Findel- oder Spenderkinder sowie Opfer von Kinderhandel bei der Suche nach ihren biologischen Wurzeln.
