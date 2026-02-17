Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In Hannover (Niedersachsen) praktiziert einer der wenigen DNA-Detektive Deutschlands. Alexander Alberts-Dakash enthüllt weltweit Familiengeheimnisse. Er unterstützt Adoptierte, Findel- oder Spenderkinder sowie Opfer von Kinderhandel bei der Suche nach ihren biologischen Wurzeln.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video01:31 Min.

Drogen-Kriminalität: Drei Männer bei Razzia in Kiel-Gaarden festgenommen

17.02.2026 14:38 Uhr

Im Kieler Stadtteil Gaarden (Schleswig-Holstein) fand am Dienstagmorgen eine Großrazzia statt. Insgesamt wurden 40 Objekte durchsucht – darunter Wettbüros, Gaststätten und private Wohnungen. Die Aktion richtete sich...

Video02:04 Min.

Brennender Stromabnehmer: S-Bahnen in Hamburg evakuiert

17.02.2026 14:02 Uhr

In Hamburg hat am Montagabend eine technische Störung den S-Bahnverkehr eingeschränkt. Zwischen den Haltestellen Diebsteich und Holstenstraße kam es zu einem Kurzschluss durch einen angeschmorten Stromabnehmer. Vier...

Mutmaßlich Herrchen in Lohne totgebissen: Hund wird nicht eingeschläfert

17.02.2026 10:06 Uhr

Der Hund, der seinen Halter getötet haben soll, darf weiterleben. Das Tier bestand Ende Januar einen sogenannten Wesenstest, wie der Landkreis Vechta bestätigte. Eine Einschläferung ist damit...

Video00:34 Sek.

Nach mutmaßlichem Mord an 39-Jähriger in Wallenhorst: Polizei sucht nach Beweisstücken

16.02.2026 16:35 Uhr

Nach dem mutmaßlichen Mord an einer 39-jährigen Frau in Wallenhorst bei Osnabrück (Niedersachsen) laufen die Ermittlungen weiter. Die Polizei sucht nach einer möglichen Tatwaffe und nach weiteren...

Video02:30 Min.

Schließfächer in Stuhrer Bank geplündert – Polizei sucht Zeugen

16.02.2026 09:21 Uhr

Unbekannte sind am Freitagmittag in die Volksbank in Stuhr (Niedersachsen) eingebrochen. 14 Schließfächer konnten die Täter im Keller aufbrechen. Die Polizei sucht nach Zeug:innen und ermittelt auf...

Tödlicher Wohnungsbrand über Einkaufszentrum in Kiel – Polizei ermittelt

16.02.2026 09:11 Uhr

Nach dem Brand in einer Wohnung über dem Einkaufszentrum Sophienhof in Kiel (Schleswig-Holstein) ist ein 81 Jahre alter Mann tot gefunden worden. Es handelt sich um den...

