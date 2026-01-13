Seit Jahrzehnten lernen Grundschüler:innen wie man schriftlich dividiert. Nun soll das in Niedersachsen gestrichen werden – ein Aufschrei geht durch ganz Deutschland. Das Kultusministerium reagierte auf die Kritik: Die klassische Division soll nun durch das halbschriftliche Verfahren ersetzt werden. Bei diesem Verfahren werden größere Zahlen in leichter zu teilende Zahlen zerlegt und die Ergebnisse anschließend addiert. Der Schulleitungsverband Niedersachsen ist damit wiederum nicht einverstanden, denn ab Klasse 5 steht die klassische Division wieder auf dem Lehrplan. Der Verband fordert beide Rechenwege zu lehren.