Seit Jahrzehnten lernen Grundschüler:innen wie man schriftlich dividiert. Nun soll das in Niedersachsen gestrichen werden – ein Aufschrei geht durch ganz Deutschland. Das Kultusministerium reagierte auf die Kritik: Die klassische Division soll nun durch das halbschriftliche Verfahren ersetzt werden. Bei diesem Verfahren werden größere Zahlen in leichter zu teilende Zahlen zerlegt und die Ergebnisse anschließend addiert. Der Schulleitungsverband Niedersachsen ist damit wiederum nicht einverstanden, denn ab Klasse 5 steht die klassische Division wieder auf dem Lehrplan. Der Verband fordert beide Rechenwege zu lehren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“
Obdachlos bei Minusgraden: Bremer Hilfsangebote für Menschen ohne Wohnsitz12.01.2026 17:13 Uhr
Für Menschen ohne festen Wohnsitz können die eisigen Temperaturen lebensbedrohlich werden. In Bremen leben schätzungsweise 150 Menschen auf der Straße, offizielle Zahlen gibt es nicht. Um ihnen...
KI, Social Media & Co.: „Medienlotsen“ helfen älteren Menschen in der digitalen Welt12.01.2026 14:39 Uhr
Die digitale Welt wird – vor allem durch KI und Social Media – immer komplexer. Gerade ältere Menschen, die weder im Job noch im Freundeskreis Berührung damit...
Lebensmittel für Bedürftige: Tafel in Bremerhaven macht weiter07.01.2026 15:46 Uhr
Für viele Menschen war es ein Schock, als im Sommer 2025 angekündigt wurde, dass die Tafel in Bremerhaven (Bremen) unter anderem aus Kostengründen schließen muss. Doch kurzerhand...
Winternotprogramm für Obdachlose in Hamburg zu 90 Prozent ausgelastet06.01.2026 09:10 Uhr
Angesichts eisiger Temperaturen in Hamburg nutzen obdachlose Menschen vermehrt die Einrichtungen des Winternotprogramms. „Aktuell sind die Standorte zu rund 90 Prozent ausgelastet“, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde...
Geschenke für bedürftige Kinder: Weihnachtsaktion der Möbelkiste Hamburg22.12.2025 17:27 Uhr
An Weihnachten gehen für Kinder oft langersehnte Wünsche in Erfüllung. Einigen Eltern fehlt aber das nötige Geld, um ihren Kindern Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen zu können....
Home-Service für körperlich eingeschränkte Menschen: Tafel in Kappeln bringt Lebensmittel zu Bedürftigen19.12.2025 15:13 Uhr
Einkaufen, schwere Taschen tragen oder überhaupt noch vor die Tür kommen – für viele ältere oder kranke Menschen ist das nicht selbstverständlich. Genau da setzt der neue...