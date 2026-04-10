Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wollen etwas gegen die hohen Energie- und Spritpreise tun. Doch dabei haben sie ziemlich unterschiedliche Vorstellungen. Kommt eine Erhöhung der Pendlerpauschale, eine Mobilitätsprämie, die Senkung der Stromsteuer oder doch eine Übergewinnsteuer für Unternehmen?
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Ein Jahr Westfield Hamburg-Überseequartier: Einkaufszentrum feiert Geburtstag10.04.2026 16:59 Uhr
Das Westfield Hamburg-Überseequartier, das größte Shoppingcenter seiner Art in Europa, feiert einjähriges Jubiläum. Seit der Eröffnung mit großem Ansturm hat sich das Einkaufszentrum ausSicht des Managements gut...
CDU-Deepfake-Affäre: Offene Fragen bei niedersächsischen Landtagsfraktionen10.04.2026 16:11 Uhr
In der Deepfake-Affäre der CDU-Landtagsfraktion in Niedersachsen geht es unter anderem auch darum, wann Fraktions- und CDU-Chef Sebastian Lechner von dem genauen Inhalt des Videos wusste. Die...
Kommunalwahlen 2026: Triell der drei Oberbürgermeister-Kandidaten in Hannover10.04.2026 13:22 Uhr
Am 13. September sind in Niedersachsen Kommunalwahlen. In Hannover haben am Donnerstag die aussichtsreichsten Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt, Peter Karst (CDU), Amtsinhaber Belit Onay (Grüne) und Axel...
Olympia-Referendum in Hamburg: Bürgerschaft diskutiert Chancen und Kritik09.04.2026 17:30 Uhr
Hamburg ist auf dem Weg zum Olympia-Referendum am 31. Mai. Während Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) weiterhin in Bürgerforen für die Spiele wirbt, hat sich am Mittwochabend auch...
Urlaub an der Lübecker Bucht: Wie bezahlbar ist Schleswig-Holstein noch?09.04.2026 16:25 Uhr
Alles wird gerade immer teurer. Viele Menschen stellen sich jetzt die Frage, ob es Urlaub in Schleswig-Holstein noch bezahlbar ist. Dabei ist der Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein dringend auf...
Energiewende im Norden: Neuer Netzknoten in Friesland für Offshore-Strom09.04.2026 15:44 Uhr
Die Energiewende soll dafür sorgen, dass gewaltige Mengen Offshore-Windstrom an der niedersächsischen Küste ankommen. Damit dieser auch bis in den Süden Deutschlands weitergeleitet werden kann, müssen die...