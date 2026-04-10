Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wollen etwas gegen die hohen Energie- und Spritpreise tun. Doch dabei haben sie ziemlich unterschiedliche Vorstellungen. Kommt eine Erhöhung der Pendlerpauschale, eine Mobilitätsprämie, die Senkung der Stromsteuer oder doch eine Übergewinnsteuer für Unternehmen?