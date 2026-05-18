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Egal ob Paperflieger-Weltmeisterschaft oder Gummistiefelweitwurf – es gibt so manche kuriose Meisterschaft. In Bad Pyrmont (Niedersachsen) gab es am Wochenende eine neue verrückte Premiere: die deutsche Meisterschaft im „Bäume umarmen“.

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18.05.2026 14:25 Uhr

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In einem verwunschenen Atelier am Zollenspieker-Hauptdeich in Hamburg produziert Sigrid Drobner Tag für Tag Kunstwerke aus Glas – und das seit fast 45 Jahren. Sie werden gedreht,...

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Der als „Timmy“ bekannte tote Buckelwal wird aller Voraussicht nach vor der dänischen Insel Anholt liegen bleiben. Das Tier befinde sich in dänischem Gebiet, und die dortigen...

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Kinder auf Social Media zu zeigen, ist ein sehr umstrittenes Thema. Wenn Eltern ihre Kinder vor die Kamera setzen und sie Teil ihres Social Media-Auftritts werden, zieht...

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Billiard-Sport: Snooker Academy in Wunstorf eröffnet

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Wer einmal dem Snooker verfallen ist, kommt so schnell von dem Billiard-Sport nicht mehr los. Für angehende Snooker-Profis gibt es jedoch in ganz Deutschland keine richtige Möglichkeit,...

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