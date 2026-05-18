Hubschrauber checken Umspannwerke in Schleswig-Holstein

Quickborn (dpa/lno) –

Ein Hubschrauber des Netzbetreibers SH Netz inspiziert in den kommenden Tagen alle rund 200 Umspannwerke in Schleswig-Holstein. Dabei sollen neue Luftaufnahmen der Anlagen entstehen, wie das Unternehmen mitteilte. Diese würden unter anderem für den Betrieb sowie für geplante Erweiterungen und Modernisierungen benötigt.

Dabei fliegt der mit SH Netz-Logos versehene Hubschrauber tagsüber bis auf wenige Meter an die Umspannwerke heran. Einschränkungen im Stromnetz soll es nach Angaben des Unternehmens nicht geben. Die Anlagen bleiben während der Kontrollflüge unter Spannung.

Bereits Anfang vergangener Woche hatte ebenfalls per Hubschrauber die Inspektion der Hochspannungsleitungen im Norden begonnen. Mit Laserscans und Luftaufnahmen sollen rund 465 Kilometer Freileitungen in allen Landesteilen, die Masten und das Trassenumfeld erfasst werden.