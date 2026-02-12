Angesichts der angespannten Sicherheitslage – unter anderem durch russische Cyberangriffe – treibt Niedersachsen die Vorbereitungen für einen möglichen Ernstfall voran. In Hannover (Niedersachsen) trifft sich Innenministerin Daniela Behrens (SPD) mit Vertreter:innen der Bundeswehr sowie der Wirtschaft, um die Zusammenarbeit im Verteidigungsfall zu beraten.