Am Freitag (14. November) eröffnet wieder der Christmas Garden in Hamburg. Lichtinstallationen, eine Märchenlandschaft, Glühwein und heiße Schokolade locken Besucher:innen in den Loki-Schmidt-Garten des Botanischen Gartens der Uni Hamburg und machen Lust auf die Weihnachtszeit.
SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk hat sich bei den letzten Vorbereitungen im Christmas Garden umgesehen und verrät die diesjährigen Highlights.
