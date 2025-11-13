Am Freitag (14. November) eröffnet wieder der Christmas Garden in Hamburg. Lichtinstallationen, eine Märchenlandschaft, Glühwein und heiße Schokolade locken Besucher:innen in den Loki-Schmidt-Garten des Botanischen Gartens der Uni Hamburg und machen Lust auf die Weihnachtszeit.



SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk hat sich bei den letzten Vorbereitungen im Christmas Garden umgesehen und verrät die diesjährigen Highlights.