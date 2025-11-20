Die beliebten bunten Teddys von Hamburg Leuchtfeuer sind zurück – und das bereits zum 29. Mal. Am Donnerstag fiel der Startschuss der Spendenaktion in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs. Wie immer werden die Teddys mit prominenter Unterstützung verkauft, um Geld für die Hospizarbeit zu sammeln und auf die Arbeit von Hamburg Leuchtfeuer aufmerksam zu machen. Die Organisation setzt sich dafür ein, Krankheit, Sterben, Tod und Trauer menschlicher zu gestalten. Ein Teddy kostet acht Euro.