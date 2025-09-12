Bundespolizei verhindert mehrere Hundert illegale Einreisen an dänischer Grenze

Die Bundespolizei hat seit der Aufnahme temporärer Grenzkontrollen im vergangenen September mehrere Hundert Personen an der illegalen Einreise von Dänemark nach Deutschland gehindert. Alleine in diesem August seien es nach vorläufigen Zahlen 32 Menschen gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Für den Zeitraum vom 16. September 2024 bis zum 31. August 2025 summiere sich die Zahl auf 413.

Seit September 2024 hat die Bundespolizei an der deutsch-dänischen Grenze zahlreiche illegale Einreisen verhindert. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

368 Personen wurden den Angaben zufolge in Abstimmung mit den dänischen Behörden nach Dänemark zurückgewiesen oder zurückgeschoben. Die Bundespolizei nahm in den knapp 12 Monaten 17 Personen wegen des Verdachts der organisierten Schleusung fest. Die Einsatzkräfte vollstreckten 80 offene Haftbefehle.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte nach seinem Amtsantritt im Mai die Grenzkontrollen verstärken lassen.

SAT.1 REGIONAL/dpa