Bundespolizei verhindert mehrere Hundert illegale Einreisen an dänischer Grenze

12. September 2025

Die Bundespolizei hat seit der Aufnahme temporärer Grenzkontrollen im vergangenen September mehrere Hundert Personen an der illegalen Einreise von Dänemark nach Deutschland gehindert. Alleine in diesem August seien es nach vorläufigen Zahlen 32 Menschen gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Für den Zeitraum vom 16. September 2024 bis zum 31. August 2025 summiere sich die Zahl auf 413.

Seit September 2024 hat die Bundespolizei an der deutsch-dänischen Grenze zahlreiche illegale Einreisen verhindert. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

368 Personen wurden den Angaben zufolge in Abstimmung mit den dänischen Behörden nach Dänemark zurückgewiesen oder zurückgeschoben. Die Bundespolizei nahm in den knapp 12 Monaten 17 Personen wegen des Verdachts der organisierten Schleusung fest. Die Einsatzkräfte vollstreckten 80 offene Haftbefehle.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte nach seinem Amtsantritt im Mai die Grenzkontrollen verstärken lassen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Drohne legt Flughafen Hannover lahm – Polizei ermittelt

12.09.2025 08:40 Uhr

Wegen einer Drohne in der Einflugschneise ist der Flugbetrieb am Flughafen Hannover (Niedersachsen) kurzzeitig ausgesetzt worden. Am Mittwochabend mussten zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr zwei Flugzeuge...

Pilot stirbt bei Absturz mit Motorschirm in Hodenhagen

11.09.2025 09:16 Uhr

Ein Pilot ist mit einem Gleitschirm auf dem Flugplatz in Hodenhagen im Heidekreis (Niedersachsen) abgestürzt und gestorben. Wie es zu diesem Flugunfall am Mittwochabend kam, ist nach...

Fall Friedland: SPD will mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen

11.09.2025 08:49 Uhr

Nach dem Tod der 16-jährigen Liana in Friedland fordert die SPD in Niedersachsen flächendeckende Videoüberwachung an Bahnhöfen. Es werde Zeit, dass der Bund den begonnenen Ausbau der...

Video02:30 Min.

Gestörte Wasserversorgung in Hildesheim: Feuerwehr verteilt Wasserkanister

10.09.2025 16:49 Uhr

Viele Haushalte in Hildesheim (Niedersachsen) sitzen seit Montagfrüh mehr oder weniger auf dem Trockenen. Schuld ist eine defekte Haupttransportleitung für Trinkwasser. In drei Stadtteilen hat die Feuerwehr...

Aktualisiert
Video00:48 Sek.

Nach Großbrand im Hamburger Hafen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 44-Jährigen

10.09.2025 08:51 Uhr

Nach dem Großbrand auf der Veddel ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 44-jährigen Geschäftsführer. Seine Firma hatte in einer Halle Lachgas-Flaschen gelagert, die explodierten.Zuvor soll in der Halle...

Klette-Prozess: Zeugen sagen zu Überfall in Wolfsburg aus

10.09.2025 08:47 Uhr

Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette steht ein gescheiterter Überfall auf einen Geldtransporter in Wolfsburg (Niedersachsen) vor zehn Jahren im Mittelpunkt. Dazu werden am Mittwoch...

Zur Startseite