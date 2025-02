Die sogenannten Quattro-Streifen am Hamburger Hauptbahnhof sind ein Erfolgsmodell. Seit zwei Jahren patrouillieren die Einsatzkräfte in Vierer-Teams und sorgen für mehr Sicherheit in und um den Bahnhof. Innenministerin Nancy Faeser hat sich das Ganze am Mittwoch bei ihrem Besuch in Hamburg angeschaut, denn das Modell könnte auch für andere Städte interessant sein. Die SPD-Politikerin besuchte im Anschluss das Miniatur Wunderland, wo die Quattro-Streifen nun in Miniaturformat einen festen Platz haben. Abschließend ging es um das Thema Migration in Hamburgs Zentraler Erstaufnahmestelle für Geflüchtete in Rahlstedt.