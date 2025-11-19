60 persönliche Briefe von Johann Wolfgang von Goethe kommen am 24. November im Auktionshaus Ketterer in Hamburg unter den Hammer, darunter Schreiben an Alexander von Humboldt und seinen Bruder Wilhelm. Auch seltene naturwissenschaftliche Werke sind vertreten: Ein Atlas von 1520 sowie Isaac Newtons bahnbrechende Schrift von 1687. Die Schätze stammen aus 700 Jahren Kunst- und Wissenschaftsgeschichte. Bieten kann man telefonisch, online oder direkt vor Ort.