Die Diskussion über die geplante Produktion russischer Brennelemente für Kernreaktoren in Lingen geht in die heiße Phase. Die im Emsland ansässige Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), eine Tochtergesellschaft des französischen Framatome-Konzerns, will dort Brennelemente für russische Reaktortypen herstellen und hat dazu eine Kooperation mit dem russischen Staatskonzern Rosatom geschlossen. Zuletzt hatte das Nachrichtenmagazin „Politico“ berichtet, die Bundesregierung habe sich für die Genehmigung des Vorhabens ausgesprochen. Für die endgültige Genehmigung ist aber das Niedersächsische Umweltministerium zuständig.