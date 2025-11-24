Überall in Deutschland öffnen in diesen Tagen die Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Auch in Bremen hat am Montag die Saison begonnen. Der Weihnachtsmarkt und der historische Schlachte-Zauber sind eröffnet und verwandeln die Innenstadt und die Weser-Promenade in ein winterliches Dorf aus Essensständen, Handwerkskunst und Musik. Rund drei Millionen Besucher:innen werden in den kommenden Wochen erwartet.

Über die Bedeutung des Weihnachtsmarktes für das Land Bremen und die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen hat SAT.1 REGIONAL-Reporterin Sarah Werner mit dem Staatsrat der Wirtschaftssenatorin, Kai Stührenberg, gesprochen.