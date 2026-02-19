Ein tödlicher Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz Anfang Februar hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Die Sicherheit im Bahnverkehr ist seit langem ein zentrales Thema – auch in Bremen sucht man nach neuen Wegen, Fahrgäste und Mitarbeitende besser zu schützen. Die Bremer Straßenbahn AG setzt nun auf Künstliche Intelligenz: Das System soll in Sekunden erkennen, wenn eine Situation zu eskalieren droht. Bundesweit ist es das erste System mit intelligenter Aggressionserkennung in Straßenbahnen.