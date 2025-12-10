In Bremen sind am Mittwochmorgen Beamt:innen und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes auf die Straße gegangen – direkt vor die Bremische Bürgerschaft. Aufgerufen haben fast alle Gewerkschaften, da der Senat plant, die Wochenarbeitszeit im öffentlichen Dienst von 40 auf 41 Stunden anzuheben, ohne Lohnausgleich. Hintergrund ist die Haushaltsnotlage.