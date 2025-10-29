Nach zweiwöchiger Pause ging es am Mittwoch weiter im Prozess gegen die Steakhouseerbin Christina Block wegen Kindesentführung. Das Gericht hat entschieden, dass Blocks Handytagebuch sowie beschlagnahmte Laptops und Tablets als Beweismittel verwendet werden dürfen. Die Verteidigung hat nun einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt.
