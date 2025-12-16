Auch an Tag 26 im Block-Prozess am Hamburger Landgericht hat wieder der mutmaßliche Kopf der Entführer, David Barkay, ausgesagt. Er und zwei seiner Mitarbeiter sollen sich in einer Chatgruppe mit dem Namen „Bring Kids Home“ mit Christina Block und dem Familienanwalt der Blocks im Februar und März 2023 ausgetauscht haben. Barkays Aussagen vor Gericht wirkten am Dienstag widersprüchlich, doch bahnbrechende neue Erkenntnisse blieben aus. Barkay soll im kommenden Jahr weiter befragt werden.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Autozug entgleist – Bahnverkehr nach Sylt eingeschränkt16.12.2025 10:10 Uhr
Wegen entgleister Waggons sind am Dienstag mehrere Autozüge auf der Strecke zwischen Niebüll und Sylt(Schleswig-Holstein) ausgefallen. Ein Drehgestell des blauen Autozuges ist am frühen Morgen bei einer...
Großfeuer in Jork: 140 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen in historischem Ortskern15.12.2025 14:25 Uhr
Im historischen Ortskern von Jork im Alten Land (Niedersachsen) hat am Wochenende ein Fachwerkhaus gebrannt. Bei dem Großeinsatz der Feuerwehr versuchten knapp 150 Feuerwehrleute das Haus zu...
Verletzte – darunter Kinder – bei Brand in Wohnhaus in Landesbergen15.12.2025 09:08 Uhr
Bei einem Brand in einem Haus im Landkreis Nienburg (Niedersachsen) sind sechs Bewohner:innen verletzt worden – darunter auch drei Kinder. Das Feuer habe sich beim Eintreffen der...
Chanukka im Norden nach Terroranschlag in Sydney von Sorge und Trauer begleitet15.12.2025 09:04 Uhr
Die jüdische Gemeinschaft hat die erste Kerze des Chanukka-Leuchters in Hannover (Niedersachsen) angezündet. Der sechs Meter hohe Leuchter erstrahlt in der Mitte des Opernplatzes. Nach Angaben der...
Weihnachtsmarkt in Duderstadt geräumt – Zeugen sichten Mann mit Langwaffe15.12.2025 08:51 Uhr
Nach der Räumung eines Weihnachtsmarkts im Landkreis Göttingen (Niedersachsen) sucht die Polizei weiter nach einem möglicherweise bewaffneten Jugendlichen. „Die Ermittlungen laufen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Mehrere...
Schwerer Unfall nach Abpfiff in Hannover: Mann gerät unter Bus von Bochum-Fans15.12.2025 08:40 Uhr
Ein Fußballfan ist nach dem Zweitligaspiel Hannover 96 gegen VfL Bochum von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Der 44-Jährige sei in der Nähe des Stadions...