Auch an Tag 26 im Block-Prozess am Hamburger Landgericht hat wieder der mutmaßliche Kopf der Entführer, David Barkay, ausgesagt. Er und zwei seiner Mitarbeiter sollen sich in einer Chatgruppe mit dem Namen „Bring Kids Home“ mit Christina Block und dem Familienanwalt der Blocks im Februar und März 2023 ausgetauscht haben. Barkays Aussagen vor Gericht wirkten am Dienstag widersprüchlich, doch bahnbrechende neue Erkenntnisse blieben aus. Barkay soll im kommenden Jahr weiter befragt werden.