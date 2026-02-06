Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Im Block-Prozess hat am Freitag erneut der israelische Kronzeuge David Barkay ausgesagt. Die Angeklagte Christina Block sowie der Familienanwalt C. seien informiert gewesen über Spionagemaßmahmen in Dänemark – vor dem Haus, in dem die später entführten Block-Kinder und ihr Vater wohnten. In den Monaten vor der Entführung seien elektronische Spionagewerkzeuge zum Einsatz gekommen, um den Internetverkehr an dem Haus abzufangen. Diese Daten sollten dann entschlüsselt werden. Den Plan dafür hätte er Christina Block und dem Familienanwalt vorgestellt, so Barkay. Allerdings hätten nur Teile der Passwörter entschlüsselt werden können, nicht genug, um an die Daten zu kommen.
David Barkay gilt als Chef des Kommandos, das die Block-Kinder in Dänemark Silvester 2024/25 entführte.

