Am Montag wurde am Hamburger Landgericht der Block-Prozess nach einer dreiwöchigen Pause fortgesetzt. Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes wurde als Zeugin befragt. Laut ihrer Aussage habe keine akute Kindeswohlgefährdung wenige Tage nach der Entführung vorgelegen. Die angeklagte Mutter der Kinder, Christina Block, bestreitet bis heute, die Entführung bei einer israelischen Sicherheitsfirma in Auftrag gegeben zu haben.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Amelie Harmgarth verfolgt das Verfahren seit Prozessbeginn und gibt im Gespräch mit SAT.1 REGIONAL-Moderator Arne Bremer eine Einschätzung über die aktuelle Lage ab.

