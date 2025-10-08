Im Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block hat am Mittwoch der Chef einer Sicherheitsfirma ausgesagt. Er habe die Block-Kinder und deren Vater, Stephan Hensel, in Dänemark beschattet und heimlich Fotos von ihnen gemacht. Nach seiner Aussage wollte Christina Block ihn dazu bringen, eine Entführung per Boot über die Ostsee zu organisieren. Diese fand dann jedoch nicht statt.