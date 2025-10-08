Im Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block hat am Mittwoch der Chef einer Sicherheitsfirma ausgesagt. Er habe die Block-Kinder und deren Vater, Stephan Hensel, in Dänemark beschattet und heimlich Fotos von ihnen gemacht. Nach seiner Aussage wollte Christina Block ihn dazu bringen, eine Entführung per Boot über die Ostsee zu organisieren. Diese fand dann jedoch nicht statt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Schlägerei im Phoenix-Center in Harburg08.10.2025 11:45 Uhr
Ein Streit im Phoenix-Center in Harburg (Hamburg) hat am Montagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. In einem Bekleidungsgeschäft gerieten eine 20- und eine 40-jährige Frau nach einem Zusammenstoß aneinander....
Zweiter Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel: 250 Menschen bei Mahnwache in Hamburg07.10.2025 15:41 Uhr
Etwa 250 Menschen haben auf dem Hamburger Rathausmarkt nach Polizeiangaben der Opfer des Massakers in Israel gedacht. „Wir können es nicht ertragen, dass das Massaker vor genau...
Nach Schiffsunglück in Hamburg: Fährkapitänin muss sich vor Gericht verantworten07.10.2025 10:59 Uhr
Im Januar 2025 rammte eine Hadag-Fähre in Hamburg einen Schubverband auf der Elbe. 19 Fahrgäste wurden dabei verletzt. Am Montag wurde das Schiffsunglück vor Gericht verhandelt. Angeklagt...
Falscher Sirenenalarm in Hamburg legt Notruf lahm und sorgt für Verunsicherung07.10.2025 10:57 Uhr
Gegen 21:30 Uhr ertönten am Sonntagabend in Hamburg die Sirenen. Völlig verunsichert riefen viele Menschen den Notruf. Allein bei der Polizei gingen mehr als 500 Anrufe ein,...
Ministerpräsident Günther zur Drohnenabwehr: „Die Lage ist so ernst, dass wir auch Unterstützung der Bundeswehr brauchen“07.10.2025 08:44 Uhr
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält nach den vermehrten Drohnensichtungen in Deutschland auch die Kompetenz der Bundeswehr für gefragt. „Wir haben unseren Teil der Verantwortung übernommen, indem...
Jahrestag des Terrorangriffs in Israel: Kieler Landtag mit Pro-Gaza-Parolen beschmiert07.10.2025 08:39 Uhr
Unbekannte haben in der Nacht die Fassade des Kieler Landtags mit mehreren anti-israelischen Aussagen besprüht. Auf den Wänden seien Parolen wie „From the River to the Sea“,...