Schnäppchen und Rabatte wohin das Auge blickt: Zum alljährlichen Black Friday zücken Kund:innen wieder Kreditkarte und Geldbörse. Das Versprechen des Handels ist klar: Mega-Deals und satte Ersparnisse. Für viele ist es die Gelegenheit, Weihnachtsgeschenke günstiger zu ergattern, andere jagen gezielt nach Technik-Highlights oder dem vermeintlichen Deal des Jahres.

Während die Verkaufszahlen steil nach oben schießen, steigt auch der Druck, schnell zuzuschlagen, bevor der Preis wieder steigt. Doch nicht alles, was glänzt, ist ein echtes Schnäppchen. Cleveres Vergleichen und Preischecken lohnt sich also – damit der vermeintliche Deal am Ende nicht zur Enttäuschung wird.

SAT.1 REGIONAL-Moderatorin Vienna Heinrich hat mit Parsya Baschiri von der Verbraucherzentrale Bremen darüber gesprochen, worauf es bei der Schnäppchenjagd besonders ankommt.

