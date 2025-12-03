Mehr Geld und beschleunigte Bauverfahren – damit will man in Schleswig-Holstein dem Wohnungsmangel entgegenwirken. Für den sozialen Wohnungsbau stellt das Land rekordverdächtige 400 Millionen Euro für 57 Bauprojekte bereit. 1.800 Wohnungen sollen so entstehen. Und in Kiel setzt man auf den „Bau-Turbo“, um schneller ungenutzte Flächen in neue Wohnungen zu verwandeln. Doch reicht das aus, um für Geringverdiener:innen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?