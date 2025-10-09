Bewährungsstrafe nach Tod einer 5-Jährigen bei Schwimmkurs in Hamburg-Niendorf

09. Oktober 2025
Die Angeklagte sitzt im Strafjustizgebäude in Hamburg. Während einer von ihr angeleiteten Schwimmübung soll die 39-Jährige sich um ein weinendes Kind gekümmert und sich dazu von ihrem Beobachtungsposten entfernt haben. Foto: dpa

In Hamburg ist am Donnerstag der Prozess um den Tod eines ertrunkenen Mädchens zu Ende gegangen. Das tragische Unglück ereignete sich vor zwei Jahren im Stadtteil Niendorf während eines Schwimmkurses. Die fünfjährige Schülerin ging unbemerkt von der Schwimmlehrerin unter und wurde erst nach mehreren Minuten aus dem Wasser gezogen. Einen Tag später starb sie im Krankenhaus.
Die Schwimmlehrerin wurde nun zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Außerdem muss sie die Gerichtskosten tragen und die Anwaltskosten der Eltern des verstorbenen Kindes, die als Nebenkläger auftraten, übernehmen.

