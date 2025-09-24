Ein Alptraum hat sich vor zwei Jahren im Hamburger Schwimmbad Bondenwald abgespielt: Ein fünfjähriges Mädchen geriet während eines Schwimmkurses so lange unter Wasser, dass es später an den Folgen des Sauerstoffmangels verstarb. Die 39-jährige Schwimmlehrerin hatte nicht gesehen, dass das Mädchen ihre Schwimmhilfe verlor und unter Wasser geriet. Am Mittwoch musste sich die Frau vor Gericht verantworten. Sie erwartet ein Strafmaß wegen fahrlässiger Tötung von bis zu 5 Jahren Haft.