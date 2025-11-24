Auch in diesem Jahr sind unter anderem in Bremen und Bremerhaven wieder jede Menge Weihnachtsmänner unterwegs, um vor allem Kindern in der Weihnachtszeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven hat am Montag die Weihnachtsmänner mit ihrer traditionellen Betriebsversammlung auf ihren besonderen Job vorbereitet.