Auf der Nordsee soll sich die Leistung der deutschen Offshore-Windparks bis 2045 versiebenfachen. Das bedeutet neben milliardenschweren Investitionen auch eine erheblich wachsende Gefahrenlage.

Denn es ist schwer die Anlagen oder Seekabel weit draußen auf hoher See vor Spionage, Sabotage und Anschlägen effektiv zu schützen. Die Betreiber der Offshore-Windparks sollen selbst Sicherheitsvorkehrungen treffen. Darauf wies am Montag das Kieler Innenministerium hin.