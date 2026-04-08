Im Tierpark Ströhen (Niedersachsen) gibt es Grund zur Freude: Ein Kulan-Fohlen wurde geboren. Kulans sind mit 2.000 Tieren weltweit vom Aussterben bedroht. Der Tierpark setzt sich deswegen aktiv für den Artenschutz und die Zucht der Wildesel ein. Das Fohlen soll bald von den Besucher:innen im Rahmen einer großen Taufe einen Namen erhalten.