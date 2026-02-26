Klöppelspitze und Korallen haben auf den ersten Blick nicht sonderlich viel miteinander zu tun. Bei der Sonderausstellung „Lace is More“ (also „Spitze ist mehr“), die am kommenden Wochenende im Museum für textile Kunst in Hannover startet, werden aber genau diese Elemente kombiniert.

Im Jahr 2017 entdeckte Jérémy Gobé das besondere Handwerk des Klöppelspitzens. Die feinen Strukturen erinnerten ihn an Korallen. Seine in Rüume eingepassten Strickinstallationen erinnern an die Strukturen von Korallenriffs.