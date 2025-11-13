Am 13. April 2029, einem Freitag den 13., wird ein Asteroid von der Größe eines Kreuzfahrtschiffs in ungewöhnlich geringer Distanz an der Erde vorbeifliegen – sichtbar mit bloßem Auge. Für den Bremer Satellitenbauer OHB bietet das Ereignis eine einmalige Gelegenheit zur Erforschung von Asteroiden, um langfristig Strategien zum Schutz vor Einschlägen zu entwickeln.