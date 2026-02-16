Was passiert in Hamburg, wenn etwa ein Cyberangriff die kritische Infrastruktur lahmlegt, der Strom nicht mehr fließt, der Mobilfunk aussetzt und die Wasserversorgung nicht funktioniert? Die CDU hat am heutigen Montag ihr Zivil- und Katastrophenschutzkonzept vorgelegt. Dies soll die Stadt widerstandsfähiger machen, denn Hamburg sei nach Einschätzung des Fraktionsvorsitzenden Dennis Thering schlecht vorbereitet.