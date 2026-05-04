Älterer Fußgänger von Lastwagen angefahren – schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Heimfeld ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der ältere Mann wurde nach Angaben der Feuerwehr auf der Buxtehuder Straße von einem Lastwagen erfasst. Er sei an der Unfallstelle notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, weil ein Anrufer über Notruf mitgeteilt hatte, der Fußgänger sei von dem Lkw überrollt worden. Das habe sich aber nicht bestätigt. Zunächst hatten das «Hamburger Abendblatt» und die «Hamburger Morgenpost» berichtet.