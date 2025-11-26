Die Alstertanne erstrahlt seit Mittwoch wieder auf der Hamburger Binnenalster. Sie kommt auch in diesem Jahr wieder von einer Baumschule aus Horst bei Elmshorn. 37 Jahre lang ist sie gewachsen, stolze 16 Meter hoch. Eine 50 Meter lange LED-Wand funkelt nun rund um die Nordmanntanne und bringt Licht und weihnachtlichen Glanz in die dunkle Jahreszeit.