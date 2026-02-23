Am Wochenende hat die Jugendorganisation der AfD nun auch in Niedersachsen einen eigenen Landesverband gegründet. Die offizielle Gründungsveranstaltung fand im Kreis Oldenburg statt. Etwa 100 AfD-Mitglieder zwischen 16 und 36 Jahren sind dazu angereist. Zum Vorsitzenden wurde der Bundestagsabgeordnete Micha Fehre gewählt. Die neue „Generation Deutschland“ folgt auf die „Junge Alternative“, die sich vergangenes Jahr aufgelöst hatte. Vergangene Woche wurde die AfD vom Niedersächsischen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Entsprechend richtet sich nun wohl auch der Blick auf die neue Jugendorganisation.

Politikwissenschaftler Dr. Philipp Köker aus Hannover hat im Gespräch mit SAT.1 REGIONAL-Moderatorin Melanie Blenke die Entwicklung eingeordnet.