Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am Wochenende hat die Jugendorganisation der AfD nun auch in Niedersachsen einen eigenen Landesverband gegründet. Die offizielle Gründungsveranstaltung fand im Kreis Oldenburg statt. Etwa 100 AfD-Mitglieder zwischen 16 und 36 Jahren sind dazu angereist. Zum Vorsitzenden wurde der Bundestagsabgeordnete Micha Fehre gewählt. Die neue „Generation Deutschland“ folgt auf die „Junge Alternative“, die sich vergangenes Jahr aufgelöst hatte. Vergangene Woche wurde die AfD vom Niedersächsischen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Entsprechend richtet sich nun wohl auch der Blick auf die neue Jugendorganisation.

Politikwissenschaftler Dr. Philipp Köker aus Hannover hat im Gespräch mit SAT.1 REGIONAL-Moderatorin Melanie Blenke die Entwicklung eingeordnet.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video04:28 Min.

Deutlich mehr Unfälle mit Kindern: Verkehrssicherheitsbilanz für Hamburg

23.02.2026 17:47 Uhr

21 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Hamburgs Straßen ums Leben gekommen, mehr als 8.800 wurden verletzt. Das geht aus der Verkehrssicherheitsbilanz hervor, die Polizei und Innenbehörde...

Video02:50 Min.

Sondervermögen: Diese Schienenprojekte will Schleswig-Holstein beschleunigen

23.02.2026 16:18 Uhr

Das schleswig-holsteinische Schienennetz umfasst 1.350 Kilometer und es muss dringend modernisiert werden. 200 Millionen Euro Sondervermögen vom Bund sollen unter anderem in den Ausbau der Infrastruktur, Elektrifizierung,...

Video02:24 Min.

Social Media-Verbot für Kinder? Geteilte Meinungen in Hamburg

23.02.2026 16:11 Uhr

Die Diskussion um ein Social Media-Verbot für Kinder nimmt Fahrt auf. Nach der SPD will jetzt auch die CDU das Verbot für unter 14-Jährige einführen. Das wurde...

Video01:57 Min.

Hamburger Flüsse stärken: Stiftung erhält Millionen-Förderung vom Bund

23.02.2026 15:52 Uhr

Hamburg hat zwar viel Wasser, doch die Flüsse, Bäche und Kanäle stehen unter Druck. Teilweise sind sie direkt bis zur Uferkante bebaut, oder die Freizeitnutzung lässt Tieren...

Video02:36 Min.

Moore als CO2-Speicher: Große Fläche bei Bad Bramstedt wird wiedervernässt

23.02.2026 15:35 Uhr

Bis 2040 will Schleswig-Holstein klimaneutral sein – eine wichtige Rolle dabei könnte die Wiedervernässung von Moorflächen spielen. 88 Prozent der Moorflächen im Land sind trockengelegt und stoßen...

Video02:54 Min.

75 Jahre Zentralrat der Juden: Einzigartige Ausstellung in Braunschweig

23.02.2026 14:13 Uhr

In Braunschweig (Niedersachsen) ist am Sonntag die deutschlandweit einzigartige Ausstellung zum 75-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden eröffnet worden. Seit seiner Gründung im Jahr 1950 steht der...

Zur Startseite