Klaus-Rüdiger und Karin Wallat aus Hannover-Badenstedt (Niedersachsen) kauften sich vor einiger Zeit ein E-Auto und installierten eine Wallbox zum Laden am Eingang ihres Reihenhauses. Um ihr Auto dort ordnungsgemäß laden zu können, müssen die beiden Rentner allerdings erst eine Absenkung der Bordsteinkante beantragen. Das Paar stellte auch den Antrag auf Bordsteinabsenkung, doch der Fachbereich Tiefbau lehnte den Antrag „städtebaulich“ ab. So ein Vorhaben müsse sich in die Umgebung einfügen und dürfe das Ortsbild nicht beeinträchtigen, heißt es in einem Schreiben. Ehepaar Wallat hat mittlerweile Widerspruch gegen die Entscheidung der Stadt eingelegt, denn die pensionierten Lehrer:innen möchten ihr Auto irgendwie auf ihrem Grundstück laden können.
