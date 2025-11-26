Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am kommenden Sonntag ist der erste Advent. Gartencenter und Blumengeschäfte überbieten sich mit Gestecken und Kränzen. Da stellt sich vielen die Frage: Kaufen oder selber basteln? Ein Blumenladen in Altenholz bei Kiel (Schleswig-Holstein) fertigt die Adventskränze ganz individuell nach dem Geschmack der Kund:innen an. Doch Florist:innen bieten auch Kurse an, in denen der eigene Kranz selbst gestaltet werden kann.

