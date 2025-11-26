Am kommenden Sonntag ist der erste Advent. Gartencenter und Blumengeschäfte überbieten sich mit Gestecken und Kränzen. Da stellt sich vielen die Frage: Kaufen oder selber basteln? Ein Blumenladen in Altenholz bei Kiel (Schleswig-Holstein) fertigt die Adventskränze ganz individuell nach dem Geschmack der Kund:innen an. Doch Florist:innen bieten auch Kurse an, in denen der eigene Kranz selbst gestaltet werden kann.

