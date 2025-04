Acht Verletzte nach Großbrand in Wohnunterkunft in Hamburg-Langenhorn

Die Feuerwehr hat ein Pferd aus einem Wassergraben im Landkreis Ammerland gezogen. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Am frühen Sonntagabend meldeten zahlreiche Anrufer sowie der Tower des Flughafens Hamburg ein Feuer in einer Wohnunterkunft am Jugendparkweg in Langenhorn in Hamburg. Bereits auf Anfahrt erhöhte der Einsatzleiter das Alarmstichwort auf „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachbereich der in Containerbauweise errichteten Unterkunft an mehreren Stellen in Flammen. Zunächst wurden noch Personen im Gebäude vermutet, was sich nach Sichtung durch den Notarzt jedoch nicht bestätigte. Insgesamt wurden 25 Menschen betreut, acht mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Nachlöscharbeiten und Brandwachen dauerten bis spät in die Nacht an. Alle betroffenen Bewohner:innen wurden auf dem Gelände in anderen Gebäuden untergebracht.



SAT.1 REGIONAL/Feuerwehr Hamburg