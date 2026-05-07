Der FC St. Pauli steckt tief in der Krise. Tabellenplatz 17 – und damit droht der Gang in die 2. Liga, wenn in den letzten zwei Spielen nicht doch noch die Wende gelingt. Doch aktuell scheint unklar, woher neue Hoffnung kommen soll. Nach zuletzt acht Spielen ohne Sieg herrscht Ratlosigkeit bei Trainerteam und Mannschaft. Gemeinsam suchen alle nach einem Weg aus dem Leistungstief. Im wichtigen Auswärtsspiel gegen RB Leipzig müssen die Spieler am Samstag über sich hinauswachsen.