Bremens Infrastruktur braucht dringend Sanierungen. SPD, Grüne und Linke haben jetzt entschieden, wie sie die Bundesmittel aus dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen einsetzen wollen. Mit den rund 940 Millionen Euro sollen wichtige Projekte – von Brücken über Schulen bis zu Häfen – beschleunigt werden.
