84-Jähriger will sein Auto aus Hafenbecken in Lemwerder bergen und stirbt dabei

16. September 2025

Ein 84-Jähriger ist beim Versuch, sein ins Hafenbecken gerollte Auto zu retten, ums Leben gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der Mann aus Delmenhorst (Niedersachsen) am Montagnachmittag auf dem Hafengelände in Lemwerder an der alten Ochtum (Landkreis Wesermarsch) auf und sah aus der Entfernung, dass sein geparktes Auto ins Hafenbecken rollte, wie die Polizei mitteilte. 

Vermutlich habe der starke Wind das Auto auf dem nicht abschüssigen Gelände ins Wasser gedrückt. Der Senior stieg ins Wasser und schwamm zu seinem Auto. Unverrichteter Dinge wollte er zurück in Richtung Festland, das er wegen des starken Windes nicht mehr erreichte, wie es weiter hieß.

Die Feuerwehr suchte mit großem Aufwand nach dem 84-Jährigen und ortete ihn schließlich mit Hilfe eines Sonarbootes. Er konnte nur noch tot geborgen werden, trotz Reanimationsversuchen. Rund 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

SAT.1 REGIONAL/dpa

