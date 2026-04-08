Motorradfahrer bei Wildunfall in Emlichheim lebensgefährlich verletzt

08. April 2026

Am Dienstagnachmittag kam es in Emlichheim im Landkreis Grafschaft Bentheim (Niedersachsen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die Ossestraße aus Richtung Emlichheim kommend in Richtung Niederlande. Kurz vor dem Grenzübergang querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dem Tier und stürzte. Infolge des Sturzes erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

SAT.1 REGIONAL/Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

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