Eine der bekanntesten Straßen in Deutschland ist die Hamburger Reeperbahn. Die sündige Meile wird in diesem Jahr 400 Jahre alt. Am Anfang war sie alles andere als Rotlichtbezirk, Partymeile oder Schmuddelecke. Sie war ein Ort, an dem die Reepschläger im 19. Jahrhundert Seile und Taue herstellten. Seitdem entwickelte sich der Stadtteil rasant. Der Geburtstag soll mit Partys gefeiert werden. Viele Kiez-Größen wollen sich an den Feierlichkeiten ab April beteiligen.

