Eine der bekanntesten Straßen in Deutschland ist die Hamburger Reeperbahn. Die sündige Meile wird in diesem Jahr 400 Jahre alt. Am Anfang war sie alles andere als Rotlichtbezirk, Partymeile oder Schmuddelecke. Sie war ein Ort, an dem die Reepschläger im 19. Jahrhundert Seile und Taue herstellten. Seitdem entwickelte sich der Stadtteil rasant. Der Geburtstag soll mit Partys gefeiert werden. Viele Kiez-Größen wollen sich an den Feierlichkeiten ab April beteiligen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Fotografie in Zeiten von KI: Bremer Kunsthalle zeigt Komplexität zwischen Wahrheit und Fiktion24.02.2026 15:43 Uhr
Millionen von Fotos werden pro Sekunde auf der ganzen Welt gemacht – in der Wirklichkeit, aber auch generiert mit KI. Die Bremer Kunsthalle widmet sich in einer...
Wasserbüffel-Farm: Käse, Joghurt und Eis der anderen Art aus Nordfriesland24.02.2026 11:15 Uhr
Im kleinen Dörfchen Immenstedt im Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein) gibt es eine Wasserbüffel-Farm. Die Büffelkühe versorgen Landwirtin Bärbel Feddersen täglich mit Büffelmilch, aus der dann hofeigene Produkte wie...
Zwei Jungen in Barßel vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot24.02.2026 11:11 Uhr
Nach dem Verschwinden zweier Jungen in Barßel im Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen) sucht die Polizei weiter nach den Kindern. Sie seien bislang nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher....
Deutlich mehr Unfälle mit Kindern: Verkehrssicherheitsbilanz für Hamburg23.02.2026 17:47 Uhr
21 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Hamburgs Straßen ums Leben gekommen, mehr als 8.800 wurden verletzt. Das geht aus der Verkehrssicherheitsbilanz hervor, die Polizei und Innenbehörde...
Katzen-Kastrationswochen starten wieder in Schleswig-Holstein23.02.2026 16:56 Uhr
Am Montag beginnen in Schleswig-Holstein die Katzen-Kastrationswochen. Freilebende Katzen können bei Tierschützer:innen und Tierheimen gemeldet werden, damit die Tiere dann von Ärzt:innen kastriert werden. Die Kosten für...
Social Media-Verbot für Kinder? Geteilte Meinungen in Hamburg23.02.2026 16:11 Uhr
Die Diskussion um ein Social Media-Verbot für Kinder nimmt Fahrt auf. Nach der SPD will jetzt auch die CDU das Verbot für unter 14-Jährige einführen. Das wurde...