Hamburg hat noch kein eigenes jüdisches Museum. Deshalb gibt es jetzt einen neuen Projektraum im Altonaer Theater, der sich mit 400 Jahren jüdischen Lebens in Hamburg beschäftigt. Dieser erste Schritt ist deshalb besonders, weil es nicht der Blick auf die jüdische Community ist, sondern der von ihr selbst auf die eigene Hamburger Kultur.
