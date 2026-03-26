Gerade mal drei Jahre alt und auf dem Weg zur großen Künstlerin: Enna aus Twistringen malt leidenschaftlich und bunt. Ihre abstrakten Werke hängen sogar schon in einer Ausstellung. Noch bis Ostern sind die Bilder in der alten Oberförsterei in Bassum (Niedersachsen) zu bewundern, zusammen mit Werken anderer Kinder in einer Kinderkunstausstellung. Die Ausstellung wurde mit einer Versteigerung eröffnet – eines von Ennas Bildern wurde für 560 Euro verkauft. Der Erlös der Ausstellung geht an die Deutsche Kinderkrebsstiftung.