Ein Autofahrer ist im Landkreis Diepholz mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Foto: NWM-TV/dpa

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Diepholz (Niedersachsen) mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben auf der Landesstraße 347 unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache in Varrel von der Straße ab. Das Auto sei dann gegen den Baum gestoßen und der 28-Jährige dabei im Fahrzeug eingeklemmt worden.

Der Notarzt konnte nach Angaben der Polizei nur noch den Tod feststellen. Die Straße musste demnach für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

