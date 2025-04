Am 8. April 2000, also genau vor 25 Jahren, wurde die erste Babyklappe Deutschlands in Hamburg eröffnet. Hier gibt es für Mütter die Möglichkeit, ihr Baby anonym in eine sichere Obhut zu übergeben, falls sie aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage sein sollten, sich um ihren Nachwuchs selbst zu kümmern. Inzwischen regelt ein Gesetz anonyme Geburten an Krankenhäusern. Babyklappen gibt es weiterhin, als zusätzliches Hilfsangebot für Mütter in Not.

SAT.1 REGIONAL hat mit der Geschäftsführerin der SterniPark GmbH, Leila Moysich, über die Babyklappen und die letzten 25 Jahre gesprochen.